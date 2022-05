Pistoiese‐Imolese, tutti allo stadio!

E' uno slogan banale (Tutti allo Stadio!) ma calza a pennello con la partita che oggi dovranno affrontare gli arancioni contro l'Imolese.

Il pubblico dovrà essere il classico dodicesimo uomo in campo e, per dirla alla Mourinho, non come spettatore ma come giocatore.

Servirà un tifo incessante che coinvolga tutti, ahimè, nell'unico settore disponibile per i tifosi di casa: la Tribuna; servirà per spingere i ragazzi all'agognata salvezza della categoria che a gennaio sembrava semplice utopia.

La nuova gestione della Società, con gli ottimi colpi di mercato e grazie alla mano del nuovo tecnico, ha portato una ventata di entusiasmo in una tifoseria sull'orlo della depressione e quasi rassegnata ad una retrocessione inevitabile.

Finalmente si sono riviste partite combattute, giocate sempre alla ricerca della vittoria, in casa ed in trasferta; sono arrivate belle vittorie alternate ad amare sconfitte ed ora restano 180' in cui servirà fare un gol in più dell'Imolese e chissà che non sia proprio il "dodicesimo uomo" a segnarlo!