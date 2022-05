Pistoiese, vittoria all'ultimo respiro, battuta l'Imolese 2-1

Con un gol di Suciu al 91' la Pistoiese viene a capo di una partita che si era maledettamente complicata con il gol di Boscolo che al 38' del primo tempo aveva sfruttato un ottimo cross di Liviero, insaccando al volo con un tocco che non lasciava scampo a Seculin, in quella che rimarrà l'unica occasione creata dall'Imolese nel corso dei novanta minuti.

In precedenza la Pistoiese aveva mantenuto il pallino del gioco manifestando però una certa apprensione dovuta all'importanza della posta in palio; Mister Alessandrini con la sua gestualità da bordo campo sembrava voler tranquillizzare e spronare la squadra a dare il meglio ma al 45' la Pistoiese sotto 0-1, era sull'orlo del baratro.

Eppure le occasioni non erano mancate:

8' Bocic lanciato a rete è chiuso in angolo dall'uscita del portiere

14' tiro di Di Massimo dal limite, di poco alto sulla traversa

27' grande occasione per Vano, imbeccato splendidamente da Martina, il centravanti calcia sul portiere Rossi da pochi passi

35' clamorosa occasione per Di Massimo; Bocic approfitta di un errore della difesa imolese e serve un assist perfetto al n. 99 arancione che non calcia di prima, si allarga e spreca con un pallonetto alto sulla traversa

In chiusura di primo tempo, dopo il gol dello 0-1 già descritto di Boscolo, Bocic al 42' spara fuori dal limite imitato un minuto più tardi da Di Massimo che conclude al lato con un colpo di testa in tuffo

L'intervallo sarà servito a riordinare le idee perché la Pistoiese si ripresenta pronta a giocarsi il tutto per tutto nella ripresa, raggiungendo il pareggio al 57' quando Vano riconquista caparbiamente il pallone e da destra fa partire un fendente rasoterra destinata a Di Massimo solo sul secondo palo; Rinaldi tenta il salvataggio in scivolata ma fa autogol, 1-1

La partita a questo punto vive una fase più equilibrata senza sussulti da una parte e dall'altra fino al 81'; corner per la Pistoiese e grande incornata di Portanova che si spegne a fil di palo a portiere battuto.

Si arriva così al 91'

da un innocuo fraseggio a metà campo, palla a Bocic che improvvisamente "sgasa" sulla fascia destra (ricorda Chiesa), aggira il malcapitato Liviero, tocco geniale per Pinzauti che è bravo a controllare e "chiamare" Suciu al tiro, un destro di prima intenzione che pesca l'angolino alla sinistra di Rossi e finisce in rete, 2-1!

Rimane solo il tempo per annotare purtroppo al 93' l'espulsione per seconda ammonizione di Michele Vano per un veniale fallo a centrocampo; assenza sanguinosa in vista del match di ritorno.

Al 94' termina la partita tra il tripudio dei tifosi arancioni che, come previsto, hanno fatto il "dodicesimo uomo" dall'inizio alla fine in attesa di replicare nella decisiva trasferta ad Imola domenica 15 maggio.

A Pistoia, cielo grigio, Cuore orgogliosamente Arancione.