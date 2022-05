Cavese-Sant'Agata 0-0: pareggio amaro per i biancoblù

Termina con un pareggio la gara tra Cavese e S.Agata. Risultato amaro per i metelliani che dicono addio ai sogni promozione: la capolista Gelbison vince con la Sancataldese e si riporta a 4 punti di vantaggio a due gare dal termine del campionato.

Partita equilibrata al Lamberti in cui i padroni di casa hanno provato a fare la gara attaccando a più riprese ma di fronte hanno trovato un avversario tosto che non ha regalato nulla.

L'occasione più nitida a inizio ripresa quando Altobello colpisce una traversa. Le speranze di fatto si chiudono al 33esimo del secondo tempo: la Cavese reclama un rigore che l'arbitro non concede. Nelle veementi proteste Carbonaro si fa espellere e lascia i suoi in 10 (partita da incubo in una stagione disastrosa per l'attaccante siciliano).

In inferiorità numerica la Cavese prova lo stesso il forcing ma il S.Agata tiene fino al 95esimo. Al Lamberti termina 0-0.