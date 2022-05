Ascoli-Benevento: comincia la prevendita per gli ospiti. Le info

L'Ascoli Calcio ha reso noto che a partire dalle ore 16.00 di oggi sarà possibile acquistare tramite il sito ticketone e nei punti vendita abituali i biglietti per assistere al match Ascoli-Benevento, valido per il primo turno dei playoff, in programma venerdì 13 maggio ore 20.30 allo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli.

Il costo per il settore ospiti è di 14 euro. Inoltre la società bianconera consiglia per i tifosi giallorossi il seguente percorso di viaggio: dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 - Superstrada Ascoli-Mare (andare oltre la città di Ascoli), e proseguire seguendo le indicazioni per Roma (S.S. 4 - Salaria) con uscita a Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.