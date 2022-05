Serie D girone A, tre punti d’oro per l’RG Ticino

Penultima giornata del girone A di Serie D che vede ancora sugli scudi il Novara, gli azzurri non sono sazi e vincono a Chieri con i gol di Vuthaj e Tentoni, non basta alla formazione di Didu il rigore in pieno recupero di Ponsat.

Ben quattro i successi fuori casa, la Sanremese ritrova lo smalto e passa cinque a due a Tortona con due gol di Gagliardi e tre di Vita, in zona play-off successi per Varese (due a zero al Saluzzo) e Casale che con una doppietta di Forte vince a Bra.

Impazza la lotta salvezza, fondamentale successo interno dell’RG Ticino che batte due a zero il Vado e allunga a più tre su Fossano che non va oltre il tre a tre in casa del già retrocesso Imperia; sale al sesto posto la Caronnese che vince quattro a uno sul campo del Sestri Levante, nulla di fatto come all’andata nel derby della Cremosina tra Borgosesia e Gozzano, negli ultimi due incontri di giornata pari tra Ligorna e Pontdonnaz mentre l’Asti batte due a zero la Lavagnese con i gol di Piana e Digne.

Risultati e classifiche di giornata