Benevento. Difficile recupero degli infortunati per la gara di Ascoli

Il Benevento di Fabio Caserta sta preparando la sfida di venerdì sera in casa dell'Ascoli, valida per il primo turno dei play-off. A tenere banco, in casa giallorossa, è la questione legata al recupero dei calciatori infortunati: Glik, Forte e Moncini.

Se il tecnico della Strega, nella conferenza stampa post-Spal, aveva espresso un cauto ottimismo, a quanto emerge dalle sedute di allenamento, le speranze rivedere in campo i tre sono molto poche. Glik prova a bruciare le tappe ma, nella migliore delle ipotesi, potrebbe rientrare nella lista convocati ma senza essere schierato dal 1'. L'attaccante ex Venezia potrebbe, il condizionale è sempre d'obbligo, rivedersi nell'eventuale secondo turno contro il Pisa. Per Moncini gli esami strumentali non hanno evidenziato grossi problemi ma sta comunque sottoponendosi a terapie e, quindi, va monitorato nei prossimi giorni.

A questo punto, almeno ad oggi, le scelte di formazione apparirebbero, al netto dei dubbi in quei ruoli dove c'è maggiore abbondanza di scelte, quasi obbligatorie: la coppia di difensori centrali sarà formata da Vogliacco e Barba e al centro dell'attacco ci sarà Lapadula.