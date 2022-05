Benevento. Allenamento a porte aperte all'"Imbriani" domani pomeriggio

Il Benevento ha raccolto l'appello dei propri tifosi e, per la prima volta in questa stagione, aprirà i cancelli dell'antistadio "Imbriani" per consentire di assistere all'allenamento della squadra di mister Caserta.

Un modo per avvicinare squadra e tifo in vista di una partita cruciale come quella che attende la Strega in casa dell'Ascoli per il primo turno dei play-off. Questo il comunicato della società:

Il Benevento Calcio comunica che domani sarà possibile assistere dalla tribuna dell'Antistadio "Carmelo Imbriani" alla seduta pomeridiana della squadra giallorossa in programma alle ore 15:30.