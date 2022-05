Cavese, Santoriello: "Concentrati sul presente. Futuro già delineato"

Il futuro della Cavese sarà ancora targato Santoriello: il numero 1 del club metelliano rassicura sulla prosecuzione del progetto sportivo della società.

La nota firmata dal patron:

“La nostra è una società solida che ha il dovere di affrontare una tappa alla volta, con il massimo equilibrio. Al momento la nostra attenzione è concentrata sul campionato tuttora in corso; in particolare sulla gara con il Cittanova. Spingersi oltre non è utile e neppure necessario. Il futuro, infatti, è già delineato. L’estate scorsa, con l’arrivo del direttore sportivo Pietro Fusco, abbiamo iniziato un percorso tecnico, stabile e duraturo, di respiro medio-lungo, che proseguirà con ancora maggior impegno ed entusiasmo”.