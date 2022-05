Playout Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo

Queste le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Palazzi dopo le gare di andata dei Playout di Serie C disputate sabato 7 maggio. Eccole nel dettaglio:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 800 PAGANESE

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un bengala al secondo minuto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 FIDELIS ANDRIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un bengala al primo minuto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 TRENTO

per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei calciatori avversari, al 6°minuto e 9°minuto del secondo tempo, ripetendoli durante il secondo tempo sino alla realizzazione della rete del pareggio. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STRANO OTTAVIO (GIANA ERMINIO)A)

per avere, al 12°minuto del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina, in segno di protesta verso una decisione arbitrale;

B) per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Dirigente avversario, proferendo al suo indirizzo parole offensive. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTELNOVO MATTEO (GIANA ERMINIO)

per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Dirigente avversario, proferendo al suo indirizzo parole offensive. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

VADACCA MASSIMILIANO (FERMANA)

DI BARI VITO (FIDELIS ANDRIA)

FONTANA GAETANO (IMOLESE)

DI NAPOLI RAFFAELE (PAGANESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VANO MICHELE (PISTOIESE)

MALDINI CHRISTIAN (PRO SESTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CAPORALI CARLO (TRENTO)

GALAZZINI DAVIDE (TRENTO)

PIGOZZO RICCARDO (TRENTO)

PANNITTERI ORAZIO (FERMANA)

URBINATI GIANLUCA (FERMANA)

CARULLO GIOACCHINO (FIDELIS ANDRIA)

CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)

RIGGIO CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)

URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)

CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO)

CORTI ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)

CERRETTI CRISTIAN (IMOLESE)

DE SARLO PASQUALE (IMOLESE)

ROMANO ANTONIO (IMOLESE)

BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)

BROGNI GIORGIO (PAGANESE)

GUADAGNI GIUSEPPE (PAGANESE)

SBAMPATO EDOARDO (PAGANESE)

TOMMASINI CHRISTIAN (PAGANESE)

FOLPRECHT ZDENEK (PISTOIESE)

PORTANOVA DENIS (PISTOIESE)

POZZI ALESSIO (PISTOIESE)

CERRETELLI FRANCESCO (PRO SESTO)

GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)

MAZZARANI FEDERICO (PRO SESTO)

SALA ALESSANDRO (PRO SESTO)

SCAPUZZI LUCA (PRO SESTO)

BIANCHIMANO ANDREA (VITERBESE)

FUMAGALLI ERMANNO (VITERBESE)

MARTINELLI RICCARDO (VITERBESE)

MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

GEMIGNANI ANDREA (SEREGNO)

JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (SEREGNO)

MANDORLINI MATTEO (SEREGNO)