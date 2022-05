Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì 11 maggio, il Giudice Sportivo di Serie D Merone ha anticipato le decisioni relative alle gare del Girone F disputate lo scorso fine settimana. Eccole nel dettaglio:

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

AMAOLO DANIELE(PINETO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALFIERI VINCENZO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE CARLO ANGELO(AURORA ALTO CASERTANO)

BASSINI GIANMARCO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

CERVONI GABRIELE(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

SPARVOLI LUCA(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

ALBANESE PELLEGRINO(FOOTBALL CLUB MATESE)

CAPEZZANI LORENZO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MESISCA GIANMARCO(PINETO CALCIO)

D'ALESSANDRO MATTEO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASCIONE BRUNO(PINETO CALCIO)

CHINAPPI FRANCESCO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

TURZO GUERINO(ATLETICO TERME FIUGGI)

MINICUCCI MANEL(RECANATESE A.S.D.)

PACCIARDI FEDERICO(RECANATESE A.S.D.)

SBAFFO ALESSANDRO(RECANATESE A.S.D.)

ANGIULLI FEDERICO(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (XII INFR)

LULLI LUCA(SAMBENEDETTESE SRL)

DI FILIPPO NICOLAS(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ALFIERI VINCENZO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SANTANGELO ANDREA(NERETO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

STRANO EMANUELE(TOLENTINO 1919 SSDARL)

ALESSANDRO JONATAN ALBERTO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VARRIALE ANTONIO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

DONZELLI FEDERICO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (III INFR)

FINETTI TOMMASO(AURORA ALTO CASERTANO)

MEMA QAMIL(AURORA ALTO CASERTANO)

CHIACCHIA ALESSANDRO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FERRINI CHRISTIAN(NERETO CALCIO)

BARLAFANTE FEDERICO(PINETO CALCIO)

GALESIO LUIS FABIAN(FOOTBALL CLUB MATESE)

CORTICCHIA NICOLO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFR)

DIARRA BOUBACAR(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

NOVI RICCARDO(ATLETICO TERME FIUGGI)

GARGIULO GIUSEPPE(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEMALIJA KEVIN(CASTELFIDARDO)

CALDERONI SAMUEL(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)