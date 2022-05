Gianluca Manganiello di Pinerolo è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Benevento, turno preliminare dei Play Off di Serie BKT, in programma venerdì 13 maggio, alle ore 20:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Gli Assistenti sono Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Valerio Vecchi di quella di Lamezia Terme. Quarto Ufficiale Marco Serra di Torino, al VAR Marco Guida di Torre Annunziata, AVAR Pasquale De Meo di Foggia.