Ascoli-Beneveto: stop alla prevendita on-line. I motivi e le info

Da ieri sera i biglietti per il turno preliminare dei play-off tra Ascoli e Benevento non possono più essere acquistati on-line.

La decisione è arrivata dal club marchigiano, d'accordo con la società sannita, per motivi relativi all'ordine pubblico: il "Del Duca", infatti, è andato sold-out in poche ore e la misura si è resa necessaria per evitare che i tifosi di casa acquistassero anche i biglietti riservati alla tifoseria ospite.

I tifosi del Benevento, quindi, potranno continuare ad acquistare i tagliandi per il match di venerdì sera alle 20:30 solo nelle ricevitorie autorizzate.