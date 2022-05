ŠKODA KAMIQ: comfort e versatilità per tutta la famiglia

Il suo nome deriva dalla lingua inuit e significa "seconda pelle" o "capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. Partendo da questo, ŠKODA ha pensato a KAMIQ, un SUV compatto, dalle piccole dimensioni ma dalla grande abitabilità e con un'estetica molto accattivante. Per questo, KAMIQ è capace di soddisfare in egual misura le esigenze della famiglia e le aspettative dei Clienti maggiormente orientati al lifestyle, tutto in puro stile ŠKODA.

ŠKODA KAMIQ è lungo 424 cm, e questo gli permette di posizionarsi nella sfera dei piccoli city-SUV, segmento che negli ultimi anni ha visto una crescita davvero importante. Dimensioni contenute fuori ma abitabilità interna da segmento superiore, grazie al passo da 265 cm, e un volume di carico cha va da 400 litri a 1.395 litri abbattendo il divanetto posteriore. È disponibile a richiesta lo schienale del passeggero anteriore abbattibile, grazie al quale è possibile trasportare oggetti fino a una lunghezza massima di 2.447 mm.

In direzione di un comfort totale vanno anche le numerose soluzioni Simply Clever che da diversi anni, ormai, contraddistinguono la vita a bordo delle vetture del marchio boemo. Unico nella classe dei City SUV è il sistema di protezione per il bordo delle portiere ad estrazione automatica (disponibile a richiesta), inoltre per KAMIQ sono disponibili anche il portellone a comando elettrico con funzione Tip-To-Close e il gancio traino estraibile a sbloccaggio elettrico. Numerose le soluzioni Simply Clever come l’imbuto integrato nel tappo del serbatoio del liquido lavacristalli, il raschietto del ghiaccio nello sportello del serbatoio, con scala per il controllo della profondità del battistrada, e il vano portaombrelli nella porta lato guida (con ombrello).

Tanta praticità, dunque, che deriva anche da un infotainment studiato "su misura" per gli occupanti. I sistemi Bolero e Amundsen, che appartengono alla terza generazione del sistema modulare di infotainment del Gruppo Volkswagen, offrono diagonali dello schermo comprese tra 8 e 9,2 pollici. Grazie alla eSIM LTE integrata, KAMIQ è sempre connesso. Oltre all’eCall, la eSIM consente anche l’accesso ai servizi online di ŠKODA Connect. Tra questi figurano Care Connect con accesso remoto alla vettura, Proactive Service e Infotainment Online. Le app dell’infotainment possono essere scaricate dalla vettura tramite uno shop online.

La comunicazione con l’assistente digitale "LAURA" è completamente intuitiva. È possibile controllarla senza togliere le mani dal volante o gli occhi dalla strada e senza nemmeno premere nessun tasto per attivarla. Basta semplicemente pronunciare le parole “Okay, LAURA” per attivare il sistema di controllo vocale.

Due i motori benzina TSI con cilindrata 1.0 o 1.5 litri, con potenze comprese tra 90 e 150 CV (da 70 a 110 kW). In più, è disponibile un 1.0 G-TEC 90 CV (66 kW), il primo propulsore concepito per l’ecologica alimentazione a metano (CNG) adottato da un SUV ŠKODA. In base alla motorizzazione sono proposti cambio manuale a 5 o 6 rapporti o cambio DSG a 7 rapporti. Tutti i motori soddisfano la norma sui gas di scarico Euro 6d-TEMP. Quattro sono invece gli allestimenti: Ambition, Style, Scoutline e il più sportivo Montecarlo.

ŠKODA KAMIQ è disponibile da € 169 al mese Con Pacchetto Manutenzione incluso. TAN 4,49% - TAEG 5,74% - Con finanziamento Clever Value a 35 mesi. Anticipo € 3.239,06 e Valore Futuro Garantito alla scadenza o a 45.000 Km pari alla Rata Finale* di € 11.698,23.

Altri dettagli sul city-SUV KAMIQ sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.

*Al termine è possibile riscattare, rifinanziare o restituire l’auto.