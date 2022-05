Europei Under 17, il programma e dove vederli in TV

Inizia l’avventura europea per la Nazionale Under 17; i 20 Azzurrini convocati da Bernardo Corradi partiranno domani dall’aeroporto di Fiumicino e raggiungeranno Tel Aviv per partecipare alla rassegna continentale che scatterà il 16 maggio per terminare il 1° giugno, giorno della finale.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo A e Il primo match sarà contro la Germania, lunedì 16 maggio, gara di apertura della fase finale del campionato; seguiranno i padroni di casa di Israele il 19 per poi chiudere la fase a gironi il 22 maggio contro il Lussemburgo. Tutti i match si giocano nei dintorni della capitale israeliana (vedi calendario). Si qualificano ai quarti di finale le prime due di ogni girone.

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse da Rai Sport:

- Italia-Germania, lunedì 16 maggio alle 16.30 diretta su Rai Sport HD (canale 58 DT);

- Italia-Israele, giovedì 19 maggio, alle 19.00, diretta su Rai Play e differita alle 23.10 su Rai Sport HD (canale 58 DT);

- Italia-Lussemburgo, domenica 22 maggio, alle 19, diretta su Rai Play e differita alle 23.30 su Rai Sport HD (canale 58 DT).

L’ UEFA Final tournament Israel 22 vede la partecipazione di 16 squadre così suddivise:

Girone A: Israele, Germania , ITALIA, Lussemburgo

Girone B: Francia, Olanda, Bulgaria, Polonia

Girone C: Serbia, Spagna, Turchia, Belgio

Girone D: Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia

Il percorso dell’Italia. L’Italia ha superato le due fasi di qualificazioni a pieni voti: il primo turno, lo scorso ottobre a Belfast, si è concluso con tre vittorie (Italia-Albania 5-0; Italia-Irlanda del Nord 2-0; Italia-Scozia 3-0), 10 gol realizzati, nessuno subito. Nella fase élite, disputata a Siena dal 20 al 26 aprile scorso, è successa più o meno, la stessa cosa: tre vittorie (Italia-Polonia 1-0; Italia-Kosovo 1-0; Italia-Ucraina 3-1), 5 gol fatti ed uno subito. Un ruolino di marcia esaltante, di grande carica per questa fase finale.

Nelle due precedenti edizioni del 2018 e del 2019, prima dell’interruzione delle attività giovanili a causa del covid 19, l’Italia guidata da Carmine Nunziata è salita sul secondo gradino del podio continentale, dopo aver perso ambedue le finali contro l’Olanda (la prima 2-2 ai supplementari, finita 5-4 ai ai rigori; la seconda 4-2), attuale campione in carica.

Bernardo Corradi: “Le aspettative sono alte e sono date dal percorso fatto finora nei due turni di qualificazione. Dare seguito a queste premesse, è una responsabilità in più ma quel che dico ai ragazzi, e questo è un insegnamento che li accompagnerà in tutta la loro carriera di calciatori, è di dare continuità alle prestazioni, di mantenere sempre alta la concentrazione e continuare a divertirsi giocando. Questa esperienza internazionale li ha maturati e hanno capito che le partite vanno interpretate a seconda di come si presentano: ci sono squadre che giocano in modo aperto ed altre che si chiudono, come ci è spesso capitato nelle due fasi di qualificazione e la concentrazione e la consapevolezza delle proprie forze sono gli strumenti per superare tutte le difficoltà.” Sullo stato della squadra: “Dobbiamo solo riscaldare i motori- sottolinea il tecnico Azzurro - e non riaccenderli. Beneficeremo del fatto che l’élite round è terminata neanche 15 giorni fa ed è per questo che il nostro pre raduno durerà meno di quello delle altre squadre.” Sull’esordio europeo contro la Germania: “Partiamo col botto – dice sorridendo Corradi – e partire bene nelle manifestazioni di questo livello, significa essere a metà dell’opera. Certo, iniziamo con una delle squadre più accreditate per la vittoria finale ma, sono sicuro, noi non saremo da meno. I ragazzi, lo staff, tutto il gruppo è carico e consapevole delle proprie capacità: questo è il miglior presupposto per far bene.”

Lista dei convocati

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Giovanni D’Aprile (Torino), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Mane (Dortmund), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino);

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torin), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Pescara), Alessio Vacca (Juventus), Francesco Pio Esposito (Inter).

Calendario Gruppo A

Lunedì 16 Maggio 2022

ITALIA-Germania , Ness Ziona Municipal Stadium di Ness Ziona, alle 16.30 (diretta Rai Sport HD)

Israele-Lussemburgo, Haberfeld Stadium di Rishon Lezion, alle 19.00

Giovedì 19 Maggio 2022

Germania-Lussemburgo, Haberfeld Stadium di Rishon Lezion, alle16.30

Israele-ITALIA, Ness Ziona Municipal Stadium di Ness Ziona, alle 19.00 (diretta Rai Sport HD)

Domenica 22 Maggio 2022

Lussemburgo-ITALIA, Ramat Gan Municipal Stadium di Ramat Gan, alle 19.00 (diretta Rai Sport HD)

Germania-Israele, Lod Municipal Stadium di Lod, alle 19.00