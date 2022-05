Ascoli. Sottil: "Giocheremo come sempre per vincere, niente calcoli"

L'allenatore dell'Ascoli, mister Andrea Sottil, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento, valido per il turno preliminare dei play-off di Serie B. Queste le parole del tecnico bianconero ai media:

"Il campionato è finito e ora tutto si azzera. Quando si giocano i play-off tutte le squadre arrivano in maniera diversa. Noi ci arriviamo bene, il Benevento, di sicuro, non è contento perché è una squadra costruita per vincere. Ora, però, tutto questo non conta nulla: si parte alla pari. Noi giocheremo secondo il nostro modo solito.

Voglio ringraziare, da parte mia e di tutto l'Ascoli, i nostri tifosi e l'intero popolo ascolano perché ci hanno sempre sostenuti ed incoraggiati anche nei momenti negativi, e ce ne sono stati. Mi hanno fatto sentire sempre a casa, mi hanno adottato. Se i calciatori sono l'anima della città, i tifosi ne sono il cuore: un binomio che sta diventando una coesione perfetta. Sono orgoglioso di allenare l'Ascoli.

Queste partite bisogna gestirle con serenità, mantenendo l'identità che la squadra ha sempre avuto e che ci ha consentito di arrivare fino a qui. Non bisogna fare calcoli, tranne quello di giocare come abbiamo sempre fatto. Abbiamo fatto un fantastico percorso che ci ha permesso di arrivare a giocarci questa partita, lo abbiamo fatto in crescendo migliorandoci costantemente sotto tutti gli aspetti. Dovremo pensare solo a giocare per vincere. La settimana è stata all'insegna della serenità, dell'entusiasmo e di tanto lavoro. Abbiamo la fortuna di giocare in casa davanti ai nostri tifosi e ci faremo trovare pronti.

Servirà serenità e lucidità perché la rabbia annebbia la mente, in tutte e due le fasi: la componente mentale fa la differenza, specie in queste partite, per questo non vanno caricate più di tanto. L'osare fa parte della nostra mentalità: giochiamo solo per vincere sapendo che di fronte avremo una corazzata come il Benevento, con ottimi elementi nei titolari e nelle alternative.

Spiace per D'Orazio, che sarà assente per squalifica, perché era in ottima forma. Il resto della squadra sta molto bene, la condizione fisica è ottima e ho tutti a disposizione. Ringrazio i miei collaboratori e la disponibilità dei ragazzi per il lavoro fatto".