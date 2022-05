Ascoli-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Del Duca"

Ascoli e Benevento si affronteranno questa sera, fischio di inizio alle 20:30, per il turno preliminare dei play-off di Serie B. Questa la situazione in casa delle due squadre a poche ore dall'inizio della partita.

QUI ASCOLI - Quasi zero dubbi per mister Sottil che conta un solo assente, lo squalificato D'Orazio. Per il resto difesa a 4 con Bellusci e Botteghin al centro e Salvi e Falasco a presidiare le corsie esterne. La linea mediana dovrebbe essere formata da Collocolo, Buchel e Saric con Maistro che agirà da trequartista dietro le due punte che dovrebbero essere Dionisi e Tsadjout, con quest'ultimo insidiato da Bidaoui.

QUI BENEVENTO - Due soli i dubbi di mister Caserta e riguardano entrambe la fascia destra. In difesa si valuta se schierare Elia, con Letizia dirottato a sinistra, o Foulon, con il capitano sulla sua solita fascia di competenza. Sempre nel reparto arretrato, pur se convocato, Glik dovrebbe, a meno di grosse sorprese, partire dalla panchina e quindi al centro la coppia sarà formata da Vogliacco e Barba. In mediana il solito trio formato da Viviani in regia, con Acampora e Ionita ai suoi fianchi. L'altro dubbio, come detto, riguarda uno tra Insigne e Improta da schierare largo a destra in attacco. Le altre due casacche nel reparto avanzato dovrebbero essere di Farias e Lapadula, con Forte convocato ma che dovrebbe solo andare in panchina.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Saric; Maistro; Dionisi, Tsadjout (Bidaoui). All.: Sottil.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon (Elia); Ionita, Viviani, Acampora; Insigne (Improta), Lapadula, Farias. All.: Caserta.