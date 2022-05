Ascoli. Sottil: "Brutto uscire così, Benevento solo più cinico di noi"

Al termine del match, mister Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, ha così commentato la gara persa dall'Ascoli contro il Benevento, nel turno preliminare dei play-off di Serie B, ai microfoni di Sky:

"Sono dispiaciuto per i ragazzi perché il Benevento non ha fatto praticamente nulla per vincere la partita se non il gol. Noi abbiamo sprecato tanto, loro sono stati più cinici. La nostra stagione è stata straordinaria e ci tenevamo ad andare avanti.

Dopo il gol subito è stato difficile gestire le emozioni ma può starci in gare del genere. Resta il rammarico per come siamo usciti, ai miei ragazzi non rimprovero nulla: avremmo voluto regalare ancora qualcosa alla società e ai tifosi che sono stati magnifici.

Purtroppo, nella ripresa, il gioco è stato molto spezzettato e noi siamo stati poco lucidi: il Benevento ha fatto la partita che si deve fare in questi casi ma noi avremmo potuto essere più freddi anche perché ci sarebbe bastato un solo gol".