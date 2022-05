Benevento. Paleari: "E' il 5° play-off: voglio qualcosa di importante"

Tra i protagonisti del match del "Del Duca" tra Ascoli e Benevento, vinto dai giallorossi per 1-0, c'è stato sicuramente il portiere della Strega, Alberto Paleari. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di Sky:

"Mi alleno costantemente in settimana per fare prestazioni come quella di stasera. Questo è il mio 5° play-off e questa volta voglio qualcosa di importante. Oggi facciamo festa per il passaggio del turno, avremmo voluto essere promossi direttamente ma vorrà dire che ci proveremo per questa via.

Ringrazio la squadra, tutti, fino ai magazzinieri, perché ognuno si fa il "mazzo" per raggiungere grandi traguardi. Abbiamo un grande attacco, oggi ha segnato Lapadula ma sono tutti ottimi calciatori.

Ora recuperiamo energie e pensiamo al Pisa. Speriamo che quella di stasera sia la scintilla decisiva: in settimana siamo stati tutti insieme a casa del capitano Letizia e ci siamo compattati".