Bologna-Sassuolo 1-3, Scamacca scatenato e perla di Berardi

Il Sassuolo sconfigge nettamente il Bologna nel derby emiliano e si consolida come prima forza regionale nel campionato di Serie A. Fin dalle prime battute di gara si vede un Sassuolo in palla, a differenze dei rossoblù che denotano di non attraversare un bel momento dopo la brutta sconfitta in casa del Venezia. La prima frazione di gioco si gioca su ritmi non altissimi, nel Bologna Orsolini e Arnautovic vengono disinnescati bene dalla difesa neroverde. Dall'altra parte invece gli ospiti trovano il gol praticamente alla prima palla gol: al 35' corner di Berardi che trova Scamacca svettare più in alto di De Silvestri e mettere in rete la sua quindicesima gioia stagionale. Nella ripresa Sinisa mette dentro Barrow per aumentare il peso offensivo dei suoi, ed è proprio il gambiano a sfiorare la rete dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Al minuto 59 arriva il raddoppio neroverde con Chiriches, ma l'arbitro annulla per fallo di mano del difensore rumeno. E' però solo il preludio al 2-0, che si concretizza al 75' quando Berardi trova il gol una bellissima semirovesciata. Una manciata di minuti dopo arriva anche il 3-0 del Sassuolo con Scamacca su assist di Frattesi. Nei minuti di recupero arriva il gol della bandiera del Bologna con un calcio di rigore di Orsolini che fissa il risultato sul 3-1 in favore del Sassuolo.