La Gelbison scrive la storia: promozione matematica in Serie C

Con una vittoria per tre a zero contro il Troina, la Gelbison conquista la matematica vittoria del campionato e può festeggiare il salto in Serie C.

Gara sbloccata da Gagliardi, nel secondo tempo Uliano e Faella la chiudono.

Un risultato storico per i rossoblù che hanno avuto il merito e la capacità di battere nella corsa promozione delle corazzate come Cavese, Lamezia e Acireale. Merito della programmazione della società capeggiata dal presidente Puglisi, della squadra allestita dal ds Pascuccio e brillantemente allenata da Esposito, vero valore aggiunto per i rossoblù.

La festa si è scatenata a Vallo della Lucania: è stata scritta oggi una pagina della storia del calcio locale e nazionale