La Puteolana raggiunge la Palmese in D, Angri k.o nel triangolare

La Puteolana è la seconda promossa dall'Eccellenza campana: dopo la promozione della Palmese, sono i Diavoli rossi a prendersi il secondo posto per il salto di categoria. Decisiva la vittoria contro l'Angri per 4 a 3 dopo i calci di rigore. Grande festa per il ritorno in Serie D.

I grigiorossi, invece, sono i grandi sconfitti del triangolare, formula cervellotica e per nulla convincente che in ogni caso avrebbe negato la promozione diretta ad una delle tre vincitrici dei rispettivi gironi.