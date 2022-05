Serie D, Francavilla aritmeticamente secondo Rotonda all'inglese

Il Francavilla è aritmeticamente secondo in classifica. Con il gol-vittoria di De Marco che ha permesso di battere nello scontro diretto il Bitonto per la prima volta nella storia della Serie D arriva dietro la capolista del girone H. Così la squadra di Ragno sfiderà una quinta classificata tra Nocerina, Casertana e Gravina. Il Rotonda con un gol per tempo di Adeyemo e Ferreira su rigore liquida il già retrocesso Virtus Matino riaccendendo le speranze salvezza. Va ko il Lavello a Sorrento che accorcia soltanto le distanze con Tapia dopo aver subito i gol di Ripa e Rizzo. Domenica al Pisicchio una tra Rotonda e Lavello sicuramente andrà ai play-out.