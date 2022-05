Benevento. I dubbi di Caserta in vista della semifinale con il Pisa

Mancano poco più di 24 ore per il fischio di inizio di Benevento-Pisa, andata della semifinale play-off di Serie B per l'accesso alla massima serie. In casa giallorossa, dopo il blitz sul campo dell'Ascoli per il quale mister Caserta ha presentato diverse novità nell'undici iniziale, tengono banco alcuni dubbi di formazione.

DIFESA - Il maggior punto interrogativo riguarda il capitano Letizia. Il terzino della Strega è uscito anzitempo dal match contro l'Ascoli e non è scontato il suo utilizzo domani sera: lui proverà a stringere i denti come al solito ma potrebbe non bastare. Sull'out mancino dovrebbe, invece, essere riproposto Masciangelo, autore di una buona prova contro i bianconeri e anche dell'assist per il gol-partita di Lapadula.

CENTROCAMPO - Scontate le presenze di Ionita ed Acampora, due ai quali Caserta non rinuncia mai, sono Calò e Viviani a giocarsi la terza casacca da titolare, con il primo che appare leggermente in vantaggio.

ATTACCO - Scontato l'utilizzo di Lapadula dal 1', dopo i due gol consecutivi contro Spal e Ascoli e vista la perdurante assenza di Forte, ci sono 4 calciatori in ballo per due maglie: Improta, Tello, Insigne e Farias si giocano i due posti a disposizione per supportare l'italo-peruviano nel reparto avanzato. Ad apparire in vantaggio, al momento, sono Improta e Tello che, dopo la bella prova di Ascoli, potrebbero nuovamente essere riproposti dall'inizio della partita.