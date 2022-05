Pisa. D'Angelo: "Punteremo sulle nostre caratteristiche peculiari"

Alla vigilia della gara di andata della semifinale play-off che vedrà il Pisa ospite del Benevento, il tecnico dei nerazzurri, mister Luca D'Angelo, ha risposto alle domande dei media. Queste le sue parole:

"La sosta non darà problemi perché è stata molto breve. Questa partita non ha nulla a che fare con quella giocata e persa in campionato: questa vale di più. La distanza è fissata su due partite da 90', le giocheremo così e credo che anche il Benevento farà lo stesso. Ovvio che facendo subito risultato le cose sarebbero più facili.

Hermannsson lo valuteremo tra oggi e domani: si è allenato poco ma le ultime somme le tireremo domattina. In caso di sua assenze giocherà De Vitis oppure potremo addattare Tourè.

In un campionato così difficile, arrivare terzi da soddisfazione. Precedere squadre come lo stesso Benevento o il Brescia, che in termini economici hanno speso di più, mi soddisfa perché vuol dire che staff, giocatori e società hanno lavorato molto bene. Vogliamo andare in Serie A e sappiamo che non sarà facile. Già domani avremo contro una squadra che ha tanti giocatori che la massima serie l'hanno già disputata e due di loro andranno anche al Mondiale. Noi, comunque, ci giocheremo le nostre possibilità e su questo non c'è dubbio.

Il nostro campionato è stato bellissima, frutto di una crescita costante. Se tutti, società, staff e calciatori, migliorano nel corso degli anni vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta.

Il Benevento lo conosciamo bene. Nel preliminare ha vinto la squadra con più esperienza. Noi giocheremo come sappiamo, non cambiamo in base all'avversario. Punteremo sulle nostre caratteristiche peculiari.

Molti dei nostri calciatori hanno già affrontato questo tipo di partite. Ovvio che non sarà facile ma i ragazzi sanno quanto è importante la posta in palio.

Ovvio ci sia tensione prima di una partita del genere vista la posta in palio. Non stupisce assistere a gare spezzettate come quelle di Ascoli e Brescia.

La classifica rispecchia i valori usciti fuori dopo 38 giornate di campionato: le prime due hanno fatto più punti delle altre e quindi sono state più brave e si sono meritate la promozione. Ora vedremo chi sarà la terza squadra a salire in A. Essere qui a giocarcela è motivo di vanto ma, contemporaneamente, c'è la voglia di centrare questa impresa sportiva.

In ogni partita creiamo molte occasioni e mettiamo tanti cross oltre ad avere ottimi attaccanti. Il fatto di aver segnato molti gol in area piccola significa che abbiamo calciatori bravi in quella zona del campo. Se continueremo su questa strada i gol arriveranno.

Il Benevento è una grande squadra, lo dicono i numeri. Difendere come squadra nella sua interezza è importante. Se escludiamo proprio il match contro di loro, abbiamo sia la miglior difesa del torneo che il maggior numero di partite a porta inviolata. La nostra fase difensiva è ottima ma domani servirà il meglio".