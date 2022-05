Serie B. Il giudice sportivo dopo il turno preliminare dei play-off

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 16 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo supplementare, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava l'interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

DIONISI Federico (Ascoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per essersi, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinato ad un avversario rimasto a terra stringendogli il volto.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ACAMPORA Gennaro (Benevento)

ADORNI Davide (Brescia)

CALO Giacomo (Benevento)

IMPROTA Riccardo (Benevento)

MOREO Stefano (Brescia)

PROIA Federico (Brescia)

TRAMONI Matteo (Brescia)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARROCCU Francesco (Brescia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni componenti della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.