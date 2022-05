Benevento-Pisa: l'invito della società giallorossa ai tifosi

Il Benevento Calcio, in riscontro alla prevista e notevole presenza di pubblico, in occasione della semifinale d'andata Playoff Benevento vs Pisa del 17.05.2022 ore 20:30, invita tutti i propri tifosi ad anticipare l'orario di arrivo allo Stadio Ciro Vigorito, al fine di effettuare i previsti controlli di sicurezza ed evitare lunghe file ed assembramenti.

Si ricorda che i tornelli saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 18:30.

Altresì, allo scopo di contribuire al regolare svolgimento della giornata di sport, si invitano i possessori di tagliando ad osservare scrupolosamente il Regolamento d'Uso dello Stadio 2021/22 consultabile sul sito www. beneventocalcio.club, nonché rispettare le principali norme comportamentali:

- Portare con se il biglietto d'ingresso ed il documento d'identità;

- Evitare l'introduzione di materiale pericoloso e vietato dal Regolamento d'Uso dello Stadio;

- Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per giungere al proprio posto;

- Occupare il posto indicato sul biglietto stando seduti e non in piedi,

- Non occupare le scale e le vie di esodo;

- Non lanciare oggetti in campo e negli altri settori;

- Non danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto.