Pisa. D'Angelo ne convoca 25 per la gara contro il Benevento

Allenamento mattutino per il Pisa Sporting Club che ha effettuato, come da tradizione, la rifinitura della vigilia sul prato dell’Arena Garibaldi: l’appuntamento è fissato per domani (ore 20.30) al “Vigorito” di Benevento per la gara di andata della Semifinale Playoff del campionato Serie BKT.

Il programma di lavoro dei nerazzurri è iniziato con un breve riscaldamento ed è proseguito poi con uno specifico lavoro tattico a tutto campo, con le esercitazioni sui calci piazzati e con una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati che nel pomeriggio saliranno sul volo in partenza dall’Aeroporto “Galilei” e diretto verso la Campania:

(1) Nicolas Andrade

(2) Filippo Berra

(3) Maxime Leverbe

(5) Ahmad Benali

(6) Hjörtur Hermannsson

(7) Nicholas Siega

(8) Marius Marin

(9) Lorenzo Lucca

(10) Ernesto Torregrossa

(11) Yonatan Cohen

(14) Raffaele Spina

(15) Idrissa Touré

(16) Adam Nagy

(17) Giuseppe Sibilli

(18) Giuseppe Mastinu

(19) Samuele Birindelli

(20) Pietro Beruatto

(22) Alessandro Livieri

(25) Vladan Dekic

(26) Gaetano Masucci

(27) Robert Gucher

(28) Davide Di Quinzio

(30) Alessandro De Vitis

(31) George Puscas

(33) Davide De Marino