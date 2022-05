Serie D girone A, si complica la salvezza dell’RG Ticino

Nell’ultimo turno del girone A di Serie D i riflettori erano puntati sulla lotta salvezza, l’RG Ticino perdendo a Sanremo non solo annulla le possibilità di una salvezza diretta ma perde anche il fattore campo nei confronti del Fossano, i piemontesi superano l’Asti per due a uno e guadagnano un vantaggio che potrebbe rivelarsi fondamentale nella sfida decisiva per la permanenza in categoria.

Lotta anche per l’ultimo posto play-off, il Derthona soccombe all’ennesima domenica da urlo di Dardan Vuthaj a Novara e con la terza sconfitta consecutiva cede il quinto posto al Bra che vince tre a due in casa della Caronnese, Cappelupo e compagni affronteranno la Sanremese. L’altra semifinale sarà tra il Casale che pareggia uno a uno in casa contro il Ligorna e il Varese che passa due a uno sul campo del Pontdonnaz.

Due i pareggi di giornata, quattro reti nel derby ligure tra Vado e Sestri Levante; l’Imperia lascia la D con una vittoria per due a zero a Saluzzo, la terza retrocessa è la Lavagnese che finisce nel peggiore dei modi subendo un poker di reti tra le mura amiche dal Borgosesia; nell’ultimo incontro di giornata il Gozzano supera di misura il Chieri con un gol di Pennati, per i novaresi seconda miglior difesa del campionato con ventinove reti subite.

Risultati e classifica di giornata