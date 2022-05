Benevento. Caserta: "Con il Pisa servirà una grande prestazione"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta: il tecnico del Benevento ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match di andata della semifinale play-off di Serie B contro il Pisa. Queste le parole dell'allenatore del club giallorosso dalla sala stampa del "Vigorito":

"La squadra ad Ascoli ha speso tanto mentalmente e fisicamente. Spero di recuperare quanti più calciatori possibili per la partita ma mancheranno sicuramente Sau e Farias per problemi fisici.

Questa squadra sta facendo di tutti per riconquistare i tifosi. I problemi che hanno causato il numero di basso di tifosi allo stadio sono molteplici ma ora ci sono vicini ed è importante. Ci crediamo tutti ma abbiamo attraversato momenti non belli con la consapevolezza che il lavoro paga sempre. Abbiamo preparato bene la partita di domani che sarà difficile, contro un avversario importante.

Viviani ed Insigne, ad Ascoli, sono stati fuori per scelta tecnica. Rispetto ad Ascoli, che era una partita secca, in questa dovremo considerare i 180'. Dovremo cercare comunque di ottenere un risultato positivo in casa facendo una grande prestazione. Non dobbiamo, però, focalizzarci solo sulla doppia sfida ma pensiamo anzitutto alla partita di domani.

Forte verrà in panchina ma non è ancora al 100%, Moncini si è allenato solo oggi con la squadra, Letizia ha recuperato perché non si è trattato di un problema muscolare ma ha solo preso una botta durante la partita con l'Ascoli.

Il 5-1 del campionato va cancellato perché sarà una partita completamente diversa trattandosi di play-off. Ci sarà sicuramente voglia di vincere da entrambe le parti ma, allo stesso tempo, ci sarà anche il pensiero di non perderla. Dal punto di vista tecnico-tattico potremmo attingere qualcosa ma dall'altra parte gli avversari cambieranno sicuramente.

Masciangelo è un calciatore che, quando chiamato in causa, ha sempre dato risposte importanti. Al di là delle scelte che faccio, sono sicuro di poter contare sempre su tutta la rosa. Masciangelo e Foulon hanno caratteristiche diverse; il primo ha già giocato partite di questo tipo dimostrando carattere.

Purtroppo nel calcio quando non arrivano i risultati si pensa sempre a problemi di spogliatoio tra giocatori e tecnico: per fortuna questo problema non l'ho mai avuto. Ho sempre sentito la fiducia sia della squadra che della società. Le voci degli ultimi giorni sicuramente non mi hanno fatto piacere perché qualcuno aveva perso di vista gli obiettivi che ci eravamo posti io e la società. Tuttavia so che nel calcio, nei momenti negativi, il primo a finire sulla graticola è l'allenatore. Io sono sereno con la mia coscienza perché so di aver sempre dato il massimo.

Lapadula è un calciatore che in questa categoria alza il livello della squadra. Sappiamo che ha vissuto prima un periodo bello e poi uno meno bello ma su di lui si sono dette tante cose, molte delle quali non vere. Anche il problema alla caviglia che ha avuto ha generato voci infondate: ci si può credere o meno, non spetta a me far cambiare idea alle persone. Per questa squadra è un valore aggiunto e anche a livello di carisma e di impatto con gli avversari è molto importante.

Su Glik bisognerà valutare bene sull'utilizzo perché, dopo tanto tempo, ad Ascoli ha giocato una partita intensa. Lo stesso verrà fatto per Acampora, Ionita e Letizia. Non penso ai diffidati perché non abbiamo tempo per farlo.

Non condivido le opinioni di Pulcinelli, presidente dell'Ascoli. Io ho visto una partita maschia, tra due squadre corrette. Entrambe le squadre volevano passare il turno. Per me è chiusa qui, non mi va di replicare: ripeto, rispetto le opinioni altrui anche se non le condivido".