Novara-Alessandria, dieci mesi dopo…

Il calcio è bizzarro e bizzoso, chi legge lo sa benissimo. Oggi non voglio concentrarmi sulla tripletta di ieri di Vuthaj (immenso, aggettivi terminati) o del cambio di direttore sportivo (ci sarà tempo), voglio scrivere una conversazione tra un tifoso del Novara e dell’Alessandria dell’estate scorsa.

Tutto inventato? Sì ma fino ad un certo punto.

Marco tifa Novara, Fabio Alessandria.

F: “Ciao Marco, nonostante la rivalità tra Alessandria e Novara ti sono vicino, certe cose non dovrebbero capitare neanche ai peggiori nemici. Noi adesso dobbiamo pensare alla B ma un pochino sono sincero mi dispiace che nel girone A di Serie C non ci siate più voi”

M: “Ciao Fabio, purtroppo stiamo vivendo un dramma sportivamente parlando. Non sono neanche riuscito a godermi al cento per cento la vittoria dell’Italia agli europei sapendo che da settembre non saprò se ci sarà ancora un Novara da tifare e in che categoria sarà. Se va bene faremo la fine del Varese, giocheremo la D sperando di salvare la pellaccia in attesa di tempi migliori”

F: “Pensavo che almeno la D fosse sicura…”

M: “Purtroppo no, ci spero ovviamente. Voi come siete messi? Che campionato ti aspetti?”

F: “Stiamo allestendo una buona squadra, sono ottimista, la salvezza non dovrebbe sfuggirci e magari chissà ad un certo punto potremmo guardare qualcosa di più intrigante”

M: “Fabio ci risentiamo più avanti, al momento se tutto va bene l’estate prossima ci saranno almeno ancora due categorie di differenza tra voi e noi”

Dieci mesi dopo…

F: “Pronto Marco, ciao come va?”

M: “We are backkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nel prossimo campionato di C torneranno a sfidarsi Novara ed Alessandria, dieci mesi fa le due formazioni erano separate almeno da due categorie con ambizioni differenti. Questo è il calcio.

Forza Novara Sempre!!!