Benevento-Pisa: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Scenderanno in campo alle 20:30 Benevento e Pisa per disputare il match di andata della semifinale play-off di Serie B. Diamo uno sguardo ai possibili 22 in campo dal 1'.

QUI BENEVENTO - Mister Caserta deve fare a meno di Farias e Sau, come annunciato in conferenza stampa e confermato dalla lista dei convocati giallorossi. Letizia è arruolato e dovrebbe essere regolarmente in campo. Al centro della difesa da valutare Glik, che potrebbe non aver del tutto recuperato dopo gli intensi 90' di Ascoli arrivati dopo una lunga assenza; al suo posto potrebbe essere Vogliacco a fare coppia con Barba. Sull'out mancino, dopo la bella prova in terra marchigiana, possibile riconferma per Masciangelo che è il ballottaggio con Foulon. In mediana, sicuri del posto Acampora e Ionita, l'ultima maglia è un discorso a due tra Viviani e Calò. Nel reparto avanzato, recuperato Moncini per la panchina, Lapadula sarà supportato ancora da due tra Improta, Tello e Insigne, con i primi due leggermente favoriti.

QUI PISA - Mister D'Angelo non può contare su Caracciolo e Marsura ma recupera Hermannsson. Quest'ultimo, però, non è sicuro di scendere in campo dal 1': in tal caso, il posto di centrale accanto a Leverbe andrebbe ad uno tra Di Vitis e Tourè, entrambe adattati in quel ruolo. Sulle corsie esterne agirebbero Birindelli e Beruatto. La mediana dovrebbe essere formata da Nagy, come vertice basso, con Marin e Siega ai suoi lati anche se quest'ultimo è insidiato dalla concorrenza di Mastinu. Altro ballottaggio per il posto da trequartista: uno tra Benali e Sibilli andrà in panchina. In attacco la coppia dovrebbe essere composta da Torregrossa e dall'ex Puscas.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik (Vogliacco), Barba, Masciangelo (Foulon); Acampora, Viviani (Calò), Ionita; Lapadula, Improta (Insigne), Tello. All.: Caserta.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Siega (Mastinu), Nagy, Marin; Benali (Sibilli); Torregrossa, Puscas. All.: D'Angelo.