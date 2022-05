Forza e Coraggio. Dopo il nuovo tecnico c'è anche il primo acquisto

Senza respiro, neanche il tempo di finire la stagione che la Forza e Coraggio si è rimessa al lavoro, il modo migliore per metabolizzare la retrocessione. E così, dopo l'annuncio di mister Papa come nuovo allenatore, la società ha chiuso l'accordo con un giocatore: il primo acquisto per la stagione 2022/2023.

Vincenzo De Rosa, centrocampista 33enne, atleta poliedrico capace di rivestire anche altri ruoli. Acerrana, Maddalonese, Real Aversa, San Giorgio tra le esperienze vissute nella sua carriera.

Soddisfatto anche il tecnico Papa: "Un giocatore che ho inseguito per tanto tempo e che non ho mai avuto il piacere di allenare. Stavolta ci siamo riusciti".

Fonte: pagina Facebook Forza e Coraggio Calcio 1972