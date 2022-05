Stefano Cordone non sarà più il direttore sportivo del Novara FC, preso a febbraio in un momento difficile della stagione azzurra non è stato confermato per il 2022-2023.

Nel comunicato della società vengono citate visioni diverse riguardanti la programmazione della prossima stagione (scelta allenatore?), nei prossimi giorni verrà annunciato il nuovo direttore sportivo.