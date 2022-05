Al cambio di direttore sportivo non corrisponderà il cambio di allenatore per quanto riguarda il Novara Fc, gli azzurri hanno diramato un comunicato in cui annunciano l’intenzione di proseguire con Marco Marchionni anche nella stagione 2022/2023.

La società e il tecnico si incontreranno nei prossimi giorni per definire gli accordi in vista della stagione sportiva 2022/2023.