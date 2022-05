L'arbitro lucano Cristian Robilotta nell'odierno pomeriggio alle ore 16 festeggerà un traguardo speciale. Il fischietto di Villa d'Agri, sezione di Sala Consilina, toccherà quota 100 presenze in Serie D nel derby del Basso Lazio Cassino-Formia con le due squadre in lotta per evitare la retrocessione. Al quinto anno in quarta serie, ha esordito nel massimo campionato dilettantistico il 3 settembre 2017 in Cittanovese-Troina.