Benevento. Caserta: "Vincere fa bene ma restiamo concentrati"

E' visibilmente soddisfatto mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, dopo la vittoria per 1-0 sul Pisa nell'andata della semifinale play-off. Il tecnico dei giallorossi ha commentato la gara ai microfoni di Sky:

"Sono contento perché vincere fa sempre bene ma c'è il ritorno e dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché i ragazzi stanno spendendo tanto.

Non avrei tolto Lapadula per Moncini ma Calò spostando Tello più dietro: dopo il gol ho cambiato idea. La vittoria aiuta a preparare meglio il ritorno ma lì partiremo come fossimo sullo 0-0.

Sassolini dalle scarpe non devo togliermene, il periodo difficile vissuto ha fatto male ma abbiamo sempre lavorato con impegno. I ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale.

L'abbraccio con Lapadula è stato bello per tutte le voci che sono circolate. A mio avviso ha sbagliato a gennaio ma poi è tutto rientrato. Non poter contare su un calciatore come lui ha pesato ma ora pensiamo al presente".