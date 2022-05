Pisa. D'Angelo: "Il pari sarebbe stato più giusto, rischiato poco"

Il tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, ha così commentato la gara persa per 1-0 sul campo del Benevento, gara valida per l'andata della semifinale play-off di Serie B. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro:

"Non abbiamo rischiato quasi nulla contro una grande squadra come il Benevento nonostante fossimo in emergenza nel reparto arretrato. Il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto.

Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva e per questo ho spostato Sibilli sulla sinistra. Tuttavia, abbiamo sprecato troppo in ripartenza.

Non abbiamo sofferto perché non ricordo azioni pericolose del Benevento ma chi vince ha sempre ragione. De Vitis? Credo sia un infortunio muscolare, valuteremo domani".