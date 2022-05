Pisa-Benevento: le indicazioni per i tifosi della Strega

La società Pisa Sporting Club 1909 ha reso noto quest'oggi che la vendita dei tagliandi validi per il settore ospiti della gara playoff Pisa-Benevento, in programma il giorno 21 maggio alle ore 18 presso l'Arena Garibaldi-Stadio Anconetani, come da disposizione del G.O.S. di Pisa, verrà effettuata presso i soli punti vendita terrestri di Benevento e provincia, e solo per i residenti nella Regione Campania.

La vendita cesserà per il settore ospiti alle ore 19.00 di venerdì 20/05/2022. Il prezzo del biglietto del Settore Ospiti (Curva Sud) è di € 15,00 compreso diritto di prevendita, la capienza del Settore Ospiti è di n. 900 posti.

ACCESSO CURVA OSPITI

L'accesso al settore ospiti è consentito dall'Ingresso G - CURVA SUD transitando attraverso Via Rosmini. Si ricorda agli spettatori, che è possibile l'ingresso con striscioni previa autorizzazione da parte delle autorità competenti: sul sito ufficiale della società http://pisachannel.tv/ vi è la possibilità di visionare l'apposita procedura e di scaricare la documentazione necessaria.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per chi raggiunge Pisa in automobile: PARCHEGGIO OSPITI

Il parcheggio ospiti viene definito di volta in volta dalle autorità di pubblica sicurezza. Per la gara Pisa vs Benevento di sabato 21/05/2022 ore 18:00, come da disposizione del GOS, il parcheggio ospiti è individuato presso IKEA, lato sud in via Teresa Mattei. In ogni caso l'uscita autostradale è Pisa Centro, valida per l'A12 Genova-Livorno, proseguire sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI uscita Darsena Pisana - Via Gargalone S.S. Aurelia - parcheggio Via Teresa Mattei, lato sud IKEA.

SI SCONSIGLIA VIVAMENTE di raggiungere Pisa tramite la strada di grande comunicazione FI-PI-LI visti i rallentamenti esistenti a causa di cantieri e aumento di traffico verso il litorale toscano e comunque prendere l'uscita Pisa Ovest- Livorno, Darsena Pisana- S.S. Aurelia parcheggio Via Teresa Mattei, lato sud IKEA.

SI CONSIGLIA di raggiungere Pisa da Firenze tramite l'autostrada A11, in corrispondenza con l'autostrada A12 prendere la stessa in direzione Rosignano, uscire a Pisa Centro, proseguire sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI uscita Darsena Pisana - Via Gargalone - S.S. Aurelia - parcheggio Via Teresa Mattei, lato sud IKEA.

PER CHI RAGGIUNGE PISA IN AEREO:

Fare scalo all'Aeroporto Internazionale Galileo Galilei, da qui si può raggiungere la Stazione FFSS(con treno navetta all'uscita dell'aeroporto) é raggiungere l'Arena Garibaldi tramite autobus CPT. Controllare le linee su www.cpt.pisa.it

PER CHI RAGGIUNGE PISA IN TRENO:

Stazione Pisa San Rossore