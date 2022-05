Francavilla, si chiude con uno spettacolare a 3-3 a Marigliano

Si conclude con uno spettacolare 3-3 l'ultima gara della regular season per il Francavilla a Marigliano prima della disputa dei play-off che inizieranno mercoledì. I sinnici si portano in vantaggio con Nolè dopo 13'. La Mariglianese pareggia con Esposito esattamente un quarto d'ora. La squadra di Ragno torna nuovamente in vantaggio con Croce al 61', ma dura soltanto due minuti. Infatti i padroni di casa impattano ancora con Esposito e al 70' addirittura firmano il sorpasso con Aracri. Ma anche per i campani dura poco la gioia: dopo solo tre minuti è Croce con una doppietta a siglare la rete del definitivo 3-3 che permette al Francavilla di chiudere a 71 punti in classifica.