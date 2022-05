Francavilla-Nocerina, le info sui biglietti da acquistare per domani

Il Francavilla ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la semifinale play-off in programma domani alle ore 16 contro la Nocerina. Saranno disponibili per la tifoseria ospite 100 tagliandi al costo di 10 euro + 1 per diritti di prevendita, in vendita esclusivamente presso Punto Snai via Casicola 49/51 a Nocera Superiore fino a domani alle ore 11. Per il settore locale i biglietti possono essere acquistati direttamente botteghino il giorno della gara.