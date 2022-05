Il Potenza 1919 sostiene la cessione delle quote di Caiata a Macchia

All’esito della conferenza stampa in occasione della quale il presidente Salvatore Caiata ebbe a manifestare pubblicamente in il suo disimpegno e la volontà irrevocabile di cedere le quote di maggioranza del Potenza Calcio srl, l’associazione si è prontamente adoperata per individuare un soggetto interessato a subentrare nel controllo della società.

La prima scelta in tale direzione è stata il gruppo Macchia, il cui legale rappresentante Donato Macchia venne contattato direttamente e incontrato personalmente da rappresentanti dell’Associazione.

Dall’inizio dell’interlocuzione con il gruppo Macchia sino ad oggi non è intervenuto nessun elemento che potesse in alcun modo far ricredere l’associazione sulla scelta lungimirante dell’inizio.

Conseguentemente l’associazione oggi sostiene in toto e senza nessuna riserva la cessione delle quote di maggioranza da Salvatore Caiata al gruppo Macchia.

Comunicato Stampa Associazione Potenza 1919