Post-Season serie D, i risultati

Si sono disputate tre partite nel girone A di Serie D lo scorso fine settimana, due di play-off e una di play-out.

Fatale la trasferta di Fossano per l’RG Ticino che retrocede in Eccellenza, dopo il batti e ribatti iniziale il match va ai supplementari con i novaresi che vedono la salvezza con il gol di Vitiello, è Menabò a condannare la formazione del presidente Presta che con il pareggio viene eliminata per via del peggior piazzamento nella stagione regolare.

Sarà Sanremese-Varese la finale play-off, i liguri devono faticare 120 minuti per pareggiare zero a zero contro il Bra, ad attenderli un Varese che passa in rimonta a Casale, il gol di Forte viene ribaltato da Disabato e Minaj.