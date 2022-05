Benevento. Dall'11 luglio in ritiro a Cascia, si riparte da... Foggia

Il Benevento ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, che la stagione dei giallorossi comincerà, dopo le rituali visite mediche, con il ritiro estivo in programma dall’11 al 30 luglio presso l’Hotel La Corte sito nel Comune di Cascia (Perugia). Gli allenamenti si terranno presso il centro sportivo Magrelli Active.

Per quanto riguarda, invece, le posizioni del D.s. Foggia, con contratto in scadenza a giugno, e del tecnico Caserta, che ha ancora un ulteriore anno di contratto più opzione per il club per il rinnovo di una ulteriore stagione, dovrebbero essere definite a breve. Il D.s. dovrebbe essere confermato nonostante gli atteggiamenti tenuti in campo, che gli sono costati più di una volta la squalifica, e la pessima gestione delle situazione createsi nello spogliatoio sia nella scorsa stagione, costata poi la retrocessione dalla Serie A, che in quella appena conclusa, vedi il caso Lapadula.

Per quanto riguarda l'allenatore, invece, si attende un summit a tre con il presidente Vigorito, il D.s. Foggia e, appunto, il tecnico di Melito Porto Salvo. Visto che il presidente del club giallorosso appena ieri ha dichiarato che la stagione non è stata fallimentare e che si sono rispettati, cosa rimarcata anche dallo stesso allenatore, gli obiettivi stagionali, l'impressione è che, nonostante l'assenza di gioco e di idee tattiche, il rapporto con il tecnico potrebbe proseguire. Tuttavia, all'ombra della Dormiente, mai nulla è da dare per scontato.