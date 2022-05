Cavese-Sant'Agata 2-0: aquilotti in finale playoff contro l'Acireale

La Cavese batte il S.Agata con il classico risultato all'inglese: di Allegretti e Palma le marcature. Gli aquilotti staccano il pass per la finale dove affronteranno l'Acireale che ha battuto il Lamezia.

La cronaca - Gara bloccata nella prima parte: lunga fase di studio tra le due squadre. Prima occasione al minuto 24 quando Favo tira da fuori area impegnando Anatrella. La risposta Cavese si fa attendere sino al 38esimo con un tiro potente di Aliperta che fa la barba al palo.

Altre due chance per i metelliani: prima ci prova Fissore in rovesciata ma Klavs salva, poi Allegretti tira forte ma la palla finisce di poco alta. Ultima occasione del primo tempo per il S.Agata con la conclusione di Alagna ben parata da Anatrella.

Nella ripresa subito Cavese pericolosa: rasoiata di Allegretti, Klavs miracoloso. Passano dieci minuti e i metelliani vanno in vantaggio con Allegretti che stavolta fulmina il portiere, è 1-0.

Nei minuti successivi la Cavese gestisce mentre il Sant'Agata non riesce a organizzare una reazione e fa fatica nella fase offensiva.

Nel finale la Cavese chiude i giochi con il subentrato Palma che raddoppia al minuto 88. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro fischia la fine.