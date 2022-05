Per la seconda volta nella storia della Serie D girone H il Francavilla accede alla finale play-off che giocherà in casa. Dopo quella con il Fondi nel 2016, affronterà il Bitonto che ha battuto il Fasano 2-1. Nel match del Fittipaldi la Nocerina si era portata in vantaggio con Esposito al 39', ma i sinnici la ribaltano nella ripresa in 4' con Nolè (61') e Croce (65').