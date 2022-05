Benevento. Sciogliere il nodo allenatore e poi programmare la stagione

Data quasi per scontato il rinnovo del D.s. Pasquale Foggia, il nodo successivo che dovrà sciogliere il Benevento, per poter poi programmare la stagione 2022/23, è quello della conferma o meno di mister Fabio Caserta.

Il presidente Vigorito ha dichiarato che gli obiettivi stagionali sono stati raggiunti con la qualificazione ai play-off, il che aumenta le possibilità di conferma per il tecnico di Melito Porto Salvo che, ricordiamo, ha ancora un ulteriore anno di contratto, con opzione per il terzo, che lo lega alla società beneventana. Nonostante la volontà societaria sia indirizzata verso il rinnovo della fiducia all'allenatore ex Perugia, la piazza spingerebbe per un cambio in panchina visto lo scarso feeling creatosi con mister Caserta.

Slegate dalla conferma o meno dell'allenatore, sono le conferme del portiere Paleari e del difensore centrale Vogliacco, entrambe di proprietà del Genoa. La formula che ha portato l'estremo difensore nel Sannio è stata quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A e di diritto di riscatto in caso di permanenza in B. Il difensore, invece, è arrivato in giallorosso in prestito secco. Per entrambe le possibilità di continuare l'avventura con la casacca giallorossa sono altissime e non è detto che i due acquisti possano essere convogliati in un'unica operazione che potrebbe essere chiusa ancor prima dell'apertura ufficiale del calciomercato.

I prossimi giorni, dunque, saranno importanti per capire quali saranno le linee, sia tecniche che di mercato, che il Benevento seguirà per la stagione 2022/23.