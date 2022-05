Arzignano-Novara 0-1, decide come al solito Vuthaj

Vincendo ad Arzignano per uno a zero il Novara FC rimane in corsa per la semifinale della poule scudetto di serie D, decide una rete a metà ripresa di Vuthaj su rigore. Domenica match decisivo contro il Sangiuliano alle 16 al Piola, in virtù della differenza reti è obbligatorio un successo per Gonzalez e compagni.

La cronaca Prima parte di match senza troppi sussulti, al 25’ Vuthaj sfiora il vantaggio per gli azzurri scheggiando il palo. Succede poco fino al 69’ quando Pagliai si guadagna un calcio di rigore che Vuthaj trasforma; la pressione dei padroni di casa è sterile e la formazione di Marchionni porta a casa il successo.