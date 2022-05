Benevento. Il monito di Vigorito: "Attenti, il sogno potrebbe svanire"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, intervenuto ad un evento il qualità di presidente della locale Confindustria, ha parlato anche della possibile riconferma di mister Caserta e ha lanciato, neppure tanto velatamente, un nuovo monito alla piazza giallorossa:

"Caserta ha un ulteriore anno di contratto e siamo soddisfatti da quanto fatto, anche se amareggiati perché, ad un certo punto, avremmo potuto raggiungere un traguardo diverso rispetto a quello che ci eravamo prefissati. Tuttavia, l'amarezza non ci permette di scordare che arriviamo da una retrocessione, avevamo una squadra rifondata e un allenatore giovane. Le colpe non si possono scaricare su qualcuno se si sogna il paradiso e ci si sveglia in purgatorio.

Dove siamo è dove meritiamo di essere. Siamo al quarto anno consecutivo in un campionato conquistato dopo 90 anni di storia e abbiamo fatto un campionato di vertice. Il popolo beneventano è un popolo che sa stare con i piedi per terra. Inoltre bisogna stare attenti perché un giorno ci si potrebbe svegliare male e perdere anche il sogno, quindi manteniamo la calma".

L'ennesimo e stantio monito rivolto alla piazza, dunque, nel quale il presidente Vigorito dimostra, per l'ennesima volta, di mal digerire le critiche, questa volta arrivate per la possibile e probabile conferma di mister Caserta, tecnico che non ha mai legato con la tifoseria e la città. Critiche alle quali il numero uno giallorosso reagisce, ormai per consuetudine, con due frasi: "Ricordate da dove siete venuti" e "Attenti che potrei andarmene", quest'ultima mai detta a chiare lettere ma, come oggi ("attenti perché un giorno ci si potrebbe svegliare male e perdere anche il sogno"), lasciata sempre chiaramente intendere.