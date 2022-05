Serie D, il Francavilla vince la finale play-off Il Lavello é salvo

In Serie D girone H arrivano i verdetti finali per le lucane. Il Francavilla ha vinto la finale play-off di misura sul Bitonto per un autogol di Stasi, mentre il Lavello si é salvato e ha spedito in Eccellenza il Rotonda ai tempi supplementari. Nei 90' l'incontro del Pisicchio termina a reti inviolate. Poi accade di tutto nell'extratime. Dopo 6' doppio vantaggio ofantino con Tapia e Ouattara, poi accorcia immediatamente la formazione pollinea con Ademayemo e impatta all'inizio del secondo tempo supplementare con Gonnella. Il pari basterebbe anche al Lavello per salvarsi, ma i ragazzi di Zeman vogliono firmare il successo ritornando in vantaggio con Mannina e poi siglando il 4-2 con Basrak.

SEMIFINALE DI ANDATA PLAY-OFF NAZIONALI DI ECCELLENZA - Troppo Angri per la Vultur che si impone al Corona con un netto 0-3. Varsi sblocca il risultato al 13', Leone raddoppia al 67' e Del Sorbo chiude i giochi della qualificazione all'82'.