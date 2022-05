Mariglianese: ai saluti mister Sanchez

Le strade di Luigi Sanchez e della US Mariglianese si separano ufficialmente. L'allenatore, che ha contribuito prima alla storica promozione in Serie D e alla salvezza nel Campionato Interregionale poi, non guiderà il club biancazzurro nella prossima stagione.

Mister Sanchez insieme al suo staff composto dall’ allenatore in seconda Antonio Orefice, il Preparatore Atletico Raffaele Scialó ed il Preparatore dei Portieri Fabio Moselli non rinnoveranno il contratto in scadenza al 30 giugno 2022.